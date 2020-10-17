Samsunspor - İstanbulspor maç sonucu: 0-3

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
40. dakikada Caner’in ortasında Nadir topu kafayla indirdi. 6 pas içerisinde yaşanan karambolde Burak’ın şutu İstanbulspor defansı tarafından uzaklaştırdı.
53. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Eduart'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1
57. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 0-2
76. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
85. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Savicevic'in şutunu kaleci Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90. dakikada Eduart'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Issah'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3
İHA