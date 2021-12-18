Samsunspor ile İstanbulspor 39. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile İstanbulspor daha önce 38 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 13’ünü Samsunspor, 10’unu da İstanbulspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 15 karşılaşma ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

2 takım daha önce İstanbul’da 19 kez karşılaştı. 2 takımın İstanbul’da oynadığı maçlarda da Samsunspor’un üstünlüğü bulunuyor. 19 mücadelede Samsunspor 7 galibiyet alırken, İstanbulspor ise 4 galibiyet alabildi. İstanbul’da oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ligde geride kalan 16 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, rakip filelere 23 gol gönderip, kalesinde 19 gol gördü ve 26 puan toplayabildi. Samsunspor ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiledi. Ligde şu ana kadar oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İstanbulspor ise rakip filelere 25 gol atıp, 23 gol yedi ve 23 puan toplayabildi.

İstanbulspor ile Samsunspor arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.