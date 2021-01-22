Samsunspor ile Altay 64. randevuya çıkacak

Bu sezon Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Samsunspor ve Altay, Pazar günü Samsun’da karşı karşıya gelecek. Daha önce 63 kez birbirlerine rakip olan 2 takımın mücadelelerinde Samsunspor’un 21, Altay’ın ise 27 galibiyeti bulunuyor. 2 takım arasında oynanan 15 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor ligin ilk yarısını 33 puanla 3. sırada bitirirken, Altay ise 32 puanla hemen Samsunspor’un arkasında 4. sırada devreyi tamamlamıştı. 2 takım daha önce Samsun'da toplam 29 kez karşı karşıya geldi. Samsun’da oynanan maçlarda galibiyet sayısında ev sahibi takımın yarı yarıya üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar Samsun’da 14 maç kazanırken, Altay ise 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Samsun’da oynanan 8 maçta ise 2 takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Altay ve Samsunspor, 24 Ocak Pazar günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda 64. randevuya çıkarak, kozlarını paylaşacaklar.

Erdi Demür / SAMSUN (İHA)