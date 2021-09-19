Samsunspor - Gençlerbirliği: 2-2

5’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Melih Okutan getirdiği topta ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Tomane’nin şutunu kaleci Übeyd çıkardı.

11’inci dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında topu önünde bulan Barış Alıcı’nın şutu kaleci Aykut’ta kaldı.

20’nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana’nın derinlemesine gönderdiği topta defansın arkasına sarkan Melih Okutan’ın şutu kaleci Übeyd’de kaldı.

28’inci dakikadaki Yılport Samsunspor atağında Alaaddin’in sağ kanattan ortasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Tomane’nin dönerek şutu, uzak direğin dibinden auta çıktı.

33’üncü dakikada Gençlerbirliği adına gelişen atakta Lima, ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Lualua’yı topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Lualua’nın kaleye giden şutunu Samsunspor savunmasında Berk çizgi üzerinden çıkardı.

40’ıncı dakikada Yılport Samsunspor golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Yasin’in ortasına penaltı noktası üzerinde şutunu çıkaran Fofana, kaleci Übeyd’in solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

42’nci dakikadaki Gençlerbirliği atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima’nın karşı karşıya pozisyondaki şutunu kaleci Aykut çıkardı.

44’üncü dakikadaki Gençlerbirliği atağı golle sonuçlandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Lima’nın arka direğe kafayla indirdiği topa dokunan Barış, takımına beraberliği getirdi: 1-1

51’inci dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Fofana’nın rakibinden sıyrılarak çektiği şutta top kaleci Übeyd’de kaldı.

59’uncu dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışında kaleci Aykut, Barış’ın önünde topu uzaklaştırdı. Ancak pozisyonun devamında boş kaleye doğru çevrilen topu Yılport Samsunspor savunmasında Soner uzaklaştırdı.

62’nci dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Sol kanattan Aksel’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Arda takımını öne geçirdi: 1-2

73’üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza saha ön çizgisi üzerinde Mehmet, topu kafayla Hasan’a indirdi. Hasan’ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

78’inci dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Yılport Samsunspor savunması ikiye bir yakalandı. Soldan topla birlikte giden Barış, topu arkadaşı Chibuike’ye bıraktı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Aykut çıkardı.

90+4’üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında Hasan’ın arkaya aşırttığı topa yükselen Tomane skoru eşitledi: 2-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

DHA