Samsunspor gelecek sezonu planlıyor

Sağlam, gazetecilere, 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla noktalayarak TFF 1. Lig'e çıkmanın gururunu ve mutluluğunu taraftarlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Hedefe ciddiyetle ulaştıklarını vurgulayan Sağlam, "İki sezon mücadele edilen TFF 2. Lig’den bir üst lige yükselirken başarıda emeği geçen başta başkanımız Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulumuz, futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, taraftarlarımız ve tüm Samsun halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Geride kalan sürece baktığımızda hedefimize çok çalışarak, sonuna kadar ciddiyetle mücadele ederek ve rakiplerimize saygı göstererek ulaştığımızı görüyoruz." dedi.

Sağlam, TFF 1. Lig'de birbirinden zorlu rakipler olduğuna işaret ederek, "TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor camiasına yakışır olgunluk ve konsantrasyonla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyonluk coşkusunu yaşarken bir yandan da Yılport Samsunspor vizyonuna yakışır bir planlamaya odaklanıp sezon yaşanabilecek zorluklara hazır olmaya çalışıyoruz. Büyük başarılara ulaşmak için ciddiyetle takımın planlaması üzerine çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki sezon bizi oldukça zorlu takımlar ve süreç bekliyor." ifadesini kullandı.