TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışına giren Karadeniz ekibi, mutlu sona ulaştı. Süper Lig 'de birçok takım çalıştırmış tecrübeli teknik direktör Fuat Çapa'yla anlaşan kırmızı beyazlılar, yeni teknik direktörüyle 2021-2022 sezonu için sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Fuat Çapa ile ilgili resmi bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

Kulübümüz, teknik direktör sayın Fuat Çapa ile 2021-2021 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Teknik direktörümüz Fuat Çapa, Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Bilen ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, bugün 18:30 uçağıyla İstanbul'dan Samsun'a gelecektir. Yarın sabah saat 11:00'de Nuri Asan Tesisleri'nde tanışma toplantısı gerçekleştirilecek ve teknik direktörümüz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz.