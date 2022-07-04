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Samsunspor, Fernando Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 00:09 Son Güncelleme:
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Samsunspor, Fernando Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Gelecek sezon Süper Lig 'e çıkmayı hedefleyen Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır."

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 26 maçta 1 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı.

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