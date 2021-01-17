Samsunspor - Fatsa Belediyespor maç sonucu: 3-0

Samsunspor sahaya Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Edwin Gyasi, Brica Dja Djedje, Vukan Savicevic, Burak Çalık, Gökhan Karadeniz ve Nadir Çiftçi 11’i ile çıktı. İlk yarıyı Vukan Savicevic’in attığı golle 1 – 0 önde tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, ikinci yarı Ahmet Altın, Furkan Köse, Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Gökhan Alsan, Rahman Buğra Çağıran, Enes İslam İlkin, Ferhat Çulcuoğlu, Veli Çetin ve Oğuz Gürbulak oyuna dahil oldu. Samsunspor, ikinci yarıda Kevin Boli ve Oğuz Gürbulak’ın golleri ile karşılaşmayı 3 – 0 kazandı.

Fatsa Belediyespor ise sahaya Kadir Balcı, Bilalcan İner, Enver Yıldız, Gökhan Açıkgöz, Yiğit Köse, Emre Usta, Muhammed Burak Çelik, Onur Hafızoğlu, Mehmet Seçme, Tevfik Doğukan Pala ve Fatih Arat 11’i ile çıktı. İkinci yarı ise Abdullah Çiçek, Emrah Günaydın, Doğukan Bulut, Kemal Bolat, Mertcan Yener, Furkan Tokbaş, İsmail Bulut, Hacı Şükrü Çiçek ve Ömürcan Çavuşoğlu oyuna dahil oldu.

Nuri Asan Tesisleri'nde oynanan maçı hakem Erdem Mertoğlu, Eray Pınar, Coşkun Yalçın yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Berkay Yavuz görev aldı.

İHA