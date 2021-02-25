TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Samsunspor, ligin dibindeki Eskişehirspor ile kapıştı. Maça hızlı başlayan Kırmızı-Beyazlılar, 4'te Veli Çetin ile öne geçti, 16'da İlyas Kubilay Yavuz'un penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Yasin Öztekin, 31'de ilk devrenin skorunu belirledi: 3-0. 58'de Hamroun, farkı 4'e çıkardı: 4-0. Oğuz Gürbulak, 60'ta Karadeniz ekibinin 5. sayısını kaydetti. 5-0. 73'te İbrahim Halil Öner, Es Es'in tek sayısını filelere gönderdi: 5-1.

Kapanış Burak Çalık'tan

86'da Burak Çalık, maçın skorunu belirledi: 6-1. Puanını 49 yapan Samsunspor, lider Giresunspor ile 4 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Es Es ise ligin dibinde kalmaya devam etti. Gelecek hafta Samsunspor, Play-Off hatındaki Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Samsun'un zirvedeki rakibi Giresun ise Altay ile kapışacak.