TFF 1’inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır” denildi. Bu sezon 23 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.







