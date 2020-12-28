Samsunspor doludizgin

1. Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Ankaraspor, şampiyonluk hedefleyen Samsunspor'u ağırladı. Maça Başkent ekibi etkili başladı. Ancak Kırmızı-Beyazlılar, her geçen dakika maça ağırlığını koydu. Fatih Kızılkaya, Samsunlu Gökhan Alsan'ı yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan, 26'da açılışı yaptı: 0-1. Ancak ilerleyen dakikalarda ev sahibi etkili olmaya başladı. Beykan Şimşek, 40. dakikada önce iki rakibini ekarte etti, ardından kaleci Nurullah'ı harika bir füzeyle avladı: 1-1. İkinci yarıda ise dengeli bir oyun vardı. Ev sahibi, mütevazı kadrosuyla elinden geleni yaptı. Ancak son 20 dakikada Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, akınlarını artırdı. 76'da Burak Çalık, kaleci Berk'i mağlup etmeyi başardı: 1-2.

Tecrübeli olan kazandı

Tecrübesini konuşturan Samsunspor, Başkent deplasmanından 3 puanla ayrılmasını bildi. Balıkesirspor ve Boluspor'u deviren Karadeniz ekibi, böylece zorlu bir virajı daha dönmüş oldu. Kırmızı-Beyazlılar, puanını 30 yaparken, 3. sıraya yerleşti ve lider Giresun'un 2 puan gerisindeki yerini korudu. Ankaraspor ise 17. sırada kalırken, tehlikeli bölgede kalmaya devam etti. Samsun, gelecek hafta düşme potasında yer Adana ile karşılaşırken, Ankara ise İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Mertcan Polat