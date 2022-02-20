Samsunspor - Denizlispor maç sonucu: 5-0

2. dakikada ceza sahasındaki kargaşadan faydalanan Tomane, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Gökhan Süzen’in pasında ceza sahası dışından topa sert vuran Djedje’nin şutunu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.
24. dakikada defanstan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin’in vuruşu savunmaya da çarparak filelerle buluştu. 2-0
28. dakikada Tallo’nun ortasında arka direkte Fofana topu ağlara yolladı. 3-0
52. dakikada Osman’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin’in şutunu Stackhowiak uzaklaştırdı.
58. dakikada Fofana’nın altıpasa doğru pasında Yasin'in vuruşu ağlara gitti. 4-0
70. dakikada Hasan'ın ara pasında sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Yasin Öztekin hat-trick yaptı. 5-0
80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Kayamba'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.