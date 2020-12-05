Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yoğun bakımdan paylaştı!

Yılport Samsunspor kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım 2 haftadır yoğun bakımda gördüğü corona virüs tedavi sürecini fotoğraflarla ve maddelerle takipçileriyle paylaştı. Durumun ciddiyetini kamuoyuyla paylaşmak için fotoğrafları da paylaşan Başkan Yıldırıma taraftarlar mesaj yağmuruna tutarak geçmiş olsun dileklerini iletti.