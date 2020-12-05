Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yoğun bakımdan paylaştı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Başkanı olan Yüksel Yıldırım, gördüğü corona virüs tedavisinin süreçlerini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden 5 maddede yaşadığı süreci ve yoğun bakım anlarını fotoğraflarla paylaşan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un karşılaşmalarını canlı seyretmek için sabırsızlandığını dile getirdi. Yüksel Yıldırım, kendisinin yoğun bakım sürecinin tamamlanıp normal odaya alındığını ifade ederken kulübün Asbaşkanı olan Mustafa Erkanat'ın ise halen yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu dile getirdi.
Yılport Samsunspor kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım 2 haftadır yoğun bakımda gördüğü corona virüs tedavi sürecini fotoğraflarla ve maddelerle takipçileriyle paylaştı. Durumun ciddiyetini kamuoyuyla paylaşmak için fotoğrafları da paylaşan Başkan Yıldırıma taraftarlar mesaj yağmuruna tutarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://twitter.com/YY_Samsun/status/1335258694402117635