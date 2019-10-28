Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ pankartı ile ilgili, “Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok” dedi. Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ pankartı nedeniyle sosyal medyada Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile taraftarlar arasında çıkan tartışmayla ilgili değerlendirmede bulundu. TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 10'uncu hafta Sancaktepe Futbol Kulübü ile sahalarında oynadıkları maçta açılan pankart üzerinden yapılan polemiklerin bir kara mizah olduğunu belirten Başkan Uyanık, şunları söyledi:

“Bunun ne Trabzonsporlulukla ne Trabzon’la bir alakası yok. Bu resmen bir provokasyon. Bu provokasyonu bilinçli olarak kullanan birtakım kişilere, maalesef biz de onları dikkate alıp cevap verdik. Olayı bir kaşık suda fırtına dediğimiz gayet üzücü noktalara getirmiş. Bir sürü güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar karşılıklı olarak üzüldü. Daha sonra da ‘Samsun’un çocukları Samsunsporludur’ diye harika bir sloganla maça çıktık. O sloganın pankartını o olaya bağlayabilmek kendini dünyanın merkezi zanneden, o olayla bunu bağdaştıran kötü kafalı, fesat, fitne yapıp Yüksel Bey’e tweet’i atan insanlardan kaynaklanıyor. Bence olay bu kadar basit. Yüksel Bey de medeni bir insan gibi kendi tarzında kimin kim olduğunu bilmediği için sosyal medyadan herkese cevap veriyor. Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum. Zaten de böyle bir özür de dilemiyorum.”

"KARA MİZAH OLARAK GÖRÜYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan izin almadan asla sahaya pankartla çıkılamayacağını hatırlatan Uyanık, “Olayın buralara kadar geleceğini bilseydim asla o pankartla da çıkmazdım. Bu pankartla çıktıktan ve bu olay olduktan 4 gün önce bu forma dağıtımında böyle bir olay yaşandığını gördüm. Onun bununla hiçbir bağlantısının olacağını düşünmüyorum. Bizim Samsunspor olarak hiçbir karşılaşmaya federasyondan izin almadan bir pankartla çıkma hakkımız yok. Dolayısıyla biz bunun iznini alıp da çıkmışız. Kimseye mesaj falan da vermedik. Ayrıca biz Trabzonlu insanlar, Trabzonsporlu yöneticiler, Trabzonspor’un sembolleşmiş futbol adamları ile İsmail Uyanık - Samsunspor ilişkisinde, onun hangi seviyede dostluklarımızın olduğunu herkes çok iyi bilir. Trabzonspor camiasından, başkanına kadar herkes çok iyi bilir. Ben bunları kara bir mizah olarak görüyorum. Güleceğim, gülemiyorum. Etkilerini gördükçe gülemiyorum” dedi.

"İRFAN BUZ İYİ BİR HOCAYDI"

Teknik direktör İrfan Buz’un başarılı olamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini belirten Başkan İsmail Uyanık, “10’uncu haftada İrfan Buz hocamızın istifası ile birlikte 1.5 sezon doldurmadan 3’üncü hocayı göndermiş durumundayız. Hocamız berabere kaldığımız Sancaktepe maçından sonra akşam istifa etmek istediğini söyledi. Biz de kendisine sıkıntının ne olduğunu, teknik anlamda, idari anlamda bir eksik varsa bunu gidermek, hastalığı teşhis edip ne yapmamız gerektiği konusunda kendisine sorduk. Kendisi gelecek ile ilgili olarak burada başarılı olamayacağını düşündü ve umudunu kaybettiğini söyledi. Kendisine 'Biraz daha düşünüp, sabah tekrar bu konuyu konuşalım' dediğimde, sabah geldiğinde, akşam konuştuğumuzdakinden daha kararlı bir şekilde istifa etmek istediğini tekrarladı. Samsunspor Kulübü’nde bütün imkanların iyi olduğunu söyleyip, her şey için teşekkür etti. 1+2 senelik sözleşmesi vardı. Tek taraflı olarak herhangi bir tazminat istemeden bu sözleşmesini feshetti. Biz de istifasını kabul ettik. Yardımcı ekibiyle birlikte hocamız ayrıldı. İrfan hocamız iyi bir hocaydı. İyi ve dürüst bir insandı. Çok heyecanlı, olaya duygularını katarak yaşayan, duygusal zekası oldukça yüksek bir arkadaşımızdı. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktör arayışlarımızı teknik menajerimiz Yücel Uyar, genel menajerimiz Mustafa Aztopal, scout ekibimiz ile birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA