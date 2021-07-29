Samsunspor Barış Başdaş ile anlaştı

Yeni sezonda Süper Lig ’i hedefleyen Samsunspor defans hattına takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli stoper Barış Başdaş ile anlaştı.

Almanya'dan Türkiye'ye dönüyor

31 yaşındaki futbolcu en son Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96’nın formasını giyiyordu. Barış geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 18 maça çıkarak 667 dakika süre aldı.

Samsunspor, Türkiye'deki 8. takımı olacak

Süper Lig deneyimi de bulunan savunma oyuncusu kariyerinde Kasımpaşa, Göztepe , Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor , Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük gibi çok sayıda takımın formasını taşıdı. (Ajansspor)