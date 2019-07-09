Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren, bonservisi Başakşehir'de olan Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti

Bu sezona 'Uyanış sezonu' parolasıyla hazırlanan ve önce 1. Lig'e ardından da Spor Toto Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor, Başakşehir'den forvet oyuncusu Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren 23 yaşındaki futbolcu ligde 32 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 10 maçta 3 gollük katkıda bulundu.

Samsunspor bu transfer için Atabey Çiçek'e 2 milyon TL maaş, kulübü Başakşehir'e ise 1 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.