Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta müsabakasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.
Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 8 maça çıkarttı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değirmenci xx, Onur Akbal xx
Samsunspor: Nurullah xx, Erkam xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Gökhan Meral xx, Ercan Yazıcı xx, İlyas Kubilay xx, Ahmethan Köse xxx (Halil İbrahim dk. 75 x), Burak Çalık xx(Bahattin dk. 61 xx), Gökhan Alsan xxx(Yalçın dk. 83 x), Atabey Çiçek xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdülaziz x, Mahmut Boz x (Kadir dk. 61 x), Yiğitcan x, Yüksel Kayaalp x, Tolga Tekin x (Yusuf dk. 61 x), Murat Gürbüzerol x (İlker dk. 71 x), Onur Alkan xx, Oğuz Çetinkaya x, Erdem Koçal xx, Bünyamin Yürür xx, Üstün Bilgi xx
Goller: Burak(dk. 15), Gökhan Alsan (dk. 44), Ahmethan (dk. 64) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Bünyamin, Kadir (Amed Sportif Faaliyetler)
İHA