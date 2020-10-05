Samsunspor, Akhisarspor karşısında hata yapmadı

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile kozlarını paylaşan Samsunspor, evinde 1-0'lık bir galibiyete imza attı. 6'da ev sahibinde Gökhan Alsan’ın kullandığı kornerde ceza saha dışında topu önünde bulan Kerem Can’ın şutunu kaleci Lukac iki hamlede kurtardı. 3 dakika sonra konuk ekip tehlikeli geldi. Vrsajevic’in kullandığı serbest vuruşta Hadzic’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 40'ta ara pasına hareketlenen Guido kaleciyi geçmesine rağmen topa vurmakta geç kalınca pozisyonun devamında şutunu yine kaleci Lukac kurtardı. 45'te dakikada Plumain’in sol kanattan ortasına iyi yükselen Tomane’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Kerem Can'dan hayati müdahale

52'de Buğra’nın pasında ceza sahası dışından topa vuran İlyas’ın şutu filelerle buluştu: 1-0. 75'te Oğuz'un kullandığı serbest vuruşu Lukac parmaklarının ucuyla çeldi, dönen topu önünde bulan Veli'nin şutu yandan dışarı çıktı. Son anlarda Akhisarspor'un kontra atağında Mert Efe'nin kaleciyi geçen şutunu Kerem Can çizgiden çıkardı ve golü önledi.

Bu sonucun ardından Akigo, 4 maç sonunda 4 puanda kaldı. 2. kez 3 puan sevinci yaşayan Karadeniz temsilcisi ise bu galibiyeti de kendi sahasında almış oldu.