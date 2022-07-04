Samsunspor Ahmet Sagat için anlaşma sağladı

Samsunspor transfere doymuyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluk kadrosu kuran Karadeniz ekibi Menemensporlu forvet Ahmet Sagat ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

17 gol atmıştı!

TFF 1. Lig'de geçen sezon Menemenspor küme düştü ancak Ahmet Sagat performansıyla büyük beğeni topladı. 1.87 boyundaki golcü futbolcu 17 gol atmayı başardı.

1 yıl daha sözleşmesi var!

Boldrin, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Gaetan Laura, Amir Arli, Şener Kaya, Mücahit Albayrak, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Arvydas Novikovas gibi önemli oyuncuları kadrosuna katmış Moryke Fofana ile 2 yıl sözleşme uzatmıştı.

Samsunspor'un Ahmet Sagat için Menemenspor'la görüşmelerini devam ettirdiği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı belirtiliyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



