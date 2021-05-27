Samsunspor: 89 - Mamak Belediyespor: 84

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Mamak Belediyespor’u 89-84 yendi.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaya hızlı başlayan Mamak Belediyespor, ilk çeyreği 29-24 önde tamamladı.
Mamak Belediyespor etkili oyunu ikinci çeyrekte de devam ettirerek 46-41’lük skorla soyunma odasına önde gitti. Yeşil-beyazlılar, üçüncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyarak maçın son bölümüne de 67-66 önde girdi.
Son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan Samsunspor, Mamak Belediyespor’u 89-84 mağlup etti seride 1-0 öne geçti.
Play-off yarı final serisi ikinci karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak. Seride üç maç kazanan takım finale yükselecek.