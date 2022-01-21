Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta açılış maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 yendi.
3. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin’in şutu, yandan az farkla auta çıktı.
29. dakikada Kubilay’ın ceza sahası dışından vurduğu sert şut az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Alaaddin’in kullandığı serbest vuruşta Hasan’ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Tomane, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
42. dakikada Alaaddin’in ortasını kesmeye çalışan Mandjack, topu kendi ağlarına yolladı. 2-0
53. dakikada Soner'in 6 pasa çıkarttığı topta Tomane, boş kaleye topu yollayamadı.
57. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Cihan'ın şutunu kaleci İsmet parmak ucuyla kornere çeldi.
69. dakikada Yasin'in ortasına iyi yükselen Tomane'nin kafa şutunu kaleci İsmet son anda çeldi.
74. dakikada Tomane'nin indirdiği topa sert vuran Hasan'ın şutu filelerle buluştu. 3-0
İHA