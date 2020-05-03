Corona virüsü salgını ile en iyi şekilde mücadele eden ülkelerin başında gelen Güney Kore, kendisinin gurur kaynağı olan teknoloji firmasının önünü açtı. Bazı modellerini başka ülkelerde üretmeyi planlayan Samsung, bu karardan vazgeçti.

Hatırlanacağı üzere Samsung, Güney Kore’nin Gumi şehrinde yer alan bir üretim fabrikasını geçici bir süre için kapatmıştı. Bir işçide COVID-19 testinin pozitif çıkması, tecrübeli şirketin bütün planlarını değiştirmişti.

Bu sebepten ötürü bazı akıllı telefon modellerini Vietnam’da üreteceği ve üretimin aksamasını engelleyeceği iddia edilen Samsung, Galaxy Z Flip için endişeliydi. Zira bu model için gelen talep beklenenden fazla oldu.

Kullanıcıların Galaxy Z Flip için beklenenden daha fazla ilgi göstermesi, Samsung’un üretimi engelleyen meselelere daha çok odaklanmasını sağladı. 2 gün önce Güney Kore tarafından yapılan bir açıklama, teknoloji devinin iştahını kabarttı.

Ham madde kontrolü konusunda gücünü artırmak isteyen Samsung’un talep meselesinde nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu kararın alınması, üretim konusunda vakit kaybedilmeyeceği ve üretimin artacağı anlamına geliyor.

Böylece kullanıcıların kendi istediği ilgili modeli bulması kolaylaşacak. (ShifDelete)