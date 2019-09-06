Samsung’dan Blockchain dostu telefon “KlaytnPhone”

Güney Koreli elektronik devi Samsung’un “KlaytnPhone” olarak adlandırılan, Blockchain dostu bir telefon piyasaya süreceği belirtiliyor.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Galaxy Note 10’un bir çeşidi olarak üretilen telefon, bir kripto para cüzdanı ve Blockchain uygulamaları yüklü olarak gelecek ve bugün Güney Kore’de satışa sunulacak.

Kakao’nun Blockchain platformu Klaytn’in adını taşıyan KlaytnPhone, açıldığında veya kapatıldığında Klaytn logosunu gösterecek.

Klaytn ağı, geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya sürülmüştü. O günden bu yana ağın token’ı olan Klay, herhangi bir borsada listelenmedi.

Telefonun satış fiyatı yaklaşık 1000 dolar olarak belirlendi.

Samsung, amiral gemisi Galaxy S10 ve Note 10 telefonlarında da kripto para cüzdanı ve Blockchain uygulamaları sunmaya başlamıştı. Bu özellikler, şimdilik Kanada, Almanya, Güney Kore, İspanya, İsviçre, ABD ve İngiltere olmak üzere 7 ülkeyle sınırlı olarak sunuluyor.