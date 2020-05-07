Samsung Electronics yaptığı açıklamada, çevresel ayak izini azaltmak amacıyla 2020 model Lifestyle TV ürün portföyünde yeni çevre dostu ambalajları kullanmaya başlayacağını duyurdu. Samsung’un çevre dostu oluklu kartondan üretilen yeni ekolojik ambalajları Samsung’un Serif, Frame ve Sero serilerinde kullanılacak ve müşterilere karton kutuların yeniden kullanımı için daha kolay bir geri dönüşüm ve ileri dönüşüm olanağı sunacak. Çevre dostu yeni kutular Türkiye’de satılacak televizyonlarda da kullanılmaya başlanacak.

Samsung, müşterilerin kutuları daha kolay açabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, çevre dostu oluklu karton kutularının her bir tarafına nokta vuruşlu tasarımlar yerleştirdi. Evinizdeki evcil hayvanlarınızın yanı sıra sokaktaki küçük dostlarınız için eve de dönüştürebileceğiniz bu kutularda, ayrıca müşterilere karton kutulardan küçük sehpa gibi ev eşyalarını nasıl yapabileceklerini anlatan ve kutunun üzerindeki QR kod taranarak ulaşılabilen bir kılavuz da bulunacak. Genelde televizyonlarının etrafına raf ve mobilya yerleştirmeyi tercih eden Serif serisi TV sahipleri, karton kutulardan kedi evi, dergilik ve hatta eşyalarını ve uzaktan kumanda gibi elektronik cihazlarını koyabilecekleri raflar yaratabilecek.

Samsung, bu yılın başında, kaynakların verimli kullanımına verdiği destek nedeniyle ekolojik ambalaj konseptiyle CES 2020 İnovasyon Ödülü kazanmıştı. Yeni ekolojik ambalajların lansmanı kapsamında, Samsung ve İngiliz yaşam dergisi Dezeen, en özgün ve kullanışlı tasarımları ödüllendirecekleri bir küresel tasarım yarışması da başlattı. Kazanan tasarımlar, ekolojik ambalajlardaki kılavuzlarda da yer alacak.

Samsung Electronics Genel Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran Bölümü Ürün Strateji Ekibi Başkanı Kangwook Chun, “Tüketiciler, genelde kendileriyle benzer ilkeleri ve değerleri paylaşan markaların ürünlerini satın almayı tercih ediyor. Ekolojik ambalajlarımızla müşterilerimize çevreyi kendilerini ifade etmekte önemli bir yol olarak görecekleri yeni bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz.” dedi.



