Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Samsun’da da bisikletlileri bekliyor. Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 11.00’de Atakum Çobanlı İskelesi toplanma alanında başlayacak.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Ögr.Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi. Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. 22.05.2022 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde yapılacak.

İHA