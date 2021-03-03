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Samsun Canik Belediyespor-Kayseri Basketbol maç sonucu: 50-119

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 119-50 yendi.

03 Mart 2021, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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Samsun Canik Belediyespor-Kayseri Basketbol maç sonucu: 50-119

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 119-50 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 17, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek 8, Bilgesu Erduran 3, Elif Korkut 4, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler Sağlam 15

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 24, Zeynep Öykü Kalbisağde 13, Melis Gülcan 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gülse Uğur 15, Maja 22, Fatma Dikmen 17, Laksa 23

1. Periyot: 14-23

Devre: 25-59

3. Periyot: 37-95

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