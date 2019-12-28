Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 56-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 96-56 yendi.

28 Aralık 2019, Cumartesi 20:35
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Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 56-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 96-56 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sami Özel, Ogun Cılız, Umut Özgün Ergün

Samsun Canik Belediyespor: Harris 15, Fatma Dilara Azaklı 4, Madden 6, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 7, Nikolic 6, Neslihan Külekçi 1, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör 3, Manolya Kurtulmuş 6, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 7, Willliams 12, Miray Şahin,Vaughn 15, Sanem Gamze Zeren 9, Kübra Erat 9, Slonjsak 20, Nevin Kristen Vatansever 15

1. Periyot: 13-27

Devre: 26-52

3. Periyot: 46-72

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