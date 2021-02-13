MENÜ

Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol maç sonucu: 79-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 79-55 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

13 Şubat 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
- A +
Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol maç sonucu: 79-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 79-55 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Yener Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Batuhan Söylemezoğlu

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 13, Madden 36, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 7, Ecem Nazlıcan Mengencioğlu, Kayra Güler Sağlam 12

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 11, Sude Güler, Öykü Taşkın 19, Sinem Karacan, Gülfer Tokatlı 4, İlknur Yıldızhan 9, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal

1. Periyot: 17-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 64-53

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...