Samsun Canik Belediyespor, 754 gün sonra galibiyet aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, bugün sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 79-55 mağlup ederek 754 gün sonra kazanmayı başardı. Samsun Canik Belediyespor, ligde son galibiyetini 2018-2019 sezonunun 15. haftasında 20 Ocak 2019’da İstanbul Üniversitesi’ne karşı 79-72’lik skorla alırken, o tarihten sonra oynadığı 49 maçı da kaybetti.

Samsun Canik Belediyespor, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalmıştı. Bu sezon başında ekonomik nedenlerle katılım payını zamanında yatıramayan ve ihraç edilmesi gündemde olan Samsun Canik Belediyespor, lige son anda katılabildi.

Bu sezon daha önce oynadığı 18 maçtan mağlup ayrılan Samsun ekibi, sahasında Adana ekibini yenerek 2 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdı. Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine, zor günler geçirdikleri ancak 2 yıl sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.