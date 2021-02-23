Stadyumlar, futbol maçlarının sorunsuz bir şekilde oynanması konusunda önemli rol üstlenen alanları oluştururlar. Bu bakımdan stadyumların varlığı çok büyük bir önem taşımaktadır. Futbol stadı denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de Samsun 19 Mayıs stadyumu olmaktadır. Bu kapsamda pek çok kişi Samsun 19 Mayıs stadyumuna nasıl gidilir? Kapasitesi ne kadar? Samsun 19 Mayıs stadı kaç kişilik şeklinde sorular sormaktadır. Bu soruların cevaplarını öğrenmek için de araştırma yapmaya yönelmektedir.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na nasıl gidilir?

Samsun ilinin Tekkeköy ilçesinde bulunan stadyuma özel araç ile ulaşımı son derece kolaydır. Ayrıca aşağıda bilgileri verilmiş olan toplu taşıma hatlarını kullanarak da stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu hatlar 19 Mayıs Stadyumu, yakınından geçen güzergahlara sahiptirler. Bunlar; Otobüs numaraları: 19, 22, 23, E3 EKSPRES ve SAMSUN-ÇARŞAMBA, T4 numaralı hatlardan oluşmaktadır.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun kapasitesi ne kadar?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun ilinin Tekkeköy ilçesinde konumlanmış durumda olan akıllı ve çok amaçlı bir stadyumdur. 33.919 koltuk kapasitesine sahip bir stadyum olması bakımından önemli bir özellik barındırmaktadır. Samsunspor gerçekleştirdiği iç saha maçlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumunda yapmaktadır. Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Toplu Konut İdaresi tarafından 2017 tarafından yaptırılmıştır. Bu stadyum adını Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'tan almıştır.

Samsun 19 Mayıs Stadı kaç kişilik?

29 Temmuz 2017 yılında açılışı gerçekleşen Samsun 19 Mayıs Stadyumu, doğal çim yapısına sahiptir. 53 locaya sahip olan stadyumun sahip olduğu seyirci kapasitesi 33.919 kişiliktir. İnşası TOKİ tarafından gerçekleştirilmiş olan stadyum 33.919 kişi rahatlıkla maç izleme olanağına sahiptir. Samsunspor‘un iç saha maçlarına ev sahipliği yapmakta olan bir stadyum olma özelliği taşımaktadır.