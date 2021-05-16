Şampiyonu değiştiren gol: 90+1.dakika Nkoudou

Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk yarışı yaşanırken Beşiktaş bir gol averajı ile mutlu sona ulaştı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş 84 puana ulaşırken siyah-beyazlılar +45, sarı-kırmızılılar +44 averajla ligi tamamladı. Vodafone Park'ta oynanan derbide son anlarda Nkoudou'nun attığı gol hem ikili averajı hem de normal averajı değiştirdi

Asist Larin, Gol Nkoudou: Şampiyon Beşiktaş

Maçın son anlarında Beşiktaş 1-0 önde iken Luyindama'nın kaptırdığı topun fileleri gitmesi ligin kaderini değiştirdi. Larin'in yaptığı asist, Nkoudou'nun golü skoru 2-0'a getirmişti. Galatasaray rövanş maçını 3-1 kazanırken ikili averajda üstün olamadı. Eğer bu gol olmasaydı Beşiktaş 88 gol atıp 44 gol yemiş ve +44 averajda kalacaktı. Galatasaray ise 80 gol atıp 35 gol yemiş olacak ve +45 averajda olacaktı

Bu gol olmasaydı: hem ikili averaj farklı olacak hem de Galatasaray +45, Beşiktaş +44 gol averajı olacaktı

Galatasaray sezon boyunca son anlarda çok kritik goller yedi: Davidson, Mevlüt, Fernando. Ayrıca 41.haftada Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı da çok konuşuldu...





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GALATASARAY TARAFTARININ HAYIFLANDIĞI DİĞER GOLLER

Galatasaray - Alanyaspor maçı / Dakika 90+5 Davidson

Galatasaray sezonun ilk yarısında evinde Alanyaspor'a 2-1 kaybederken çok önemli bir kayıp yapmıştı. Belhanda'nın attığı golle VAR incelemesi sonucu iptal olurken son anlarda Davidson'un golü Galatasaray'ı 1 puandan etmişti





Fatih Karagümrük maçı / 90+11.dakika Mevlüt Erdinç

Galatasaray sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kaybederken son anlarda gelen gol belki sezonun kaderini değiştirdi. Galatasaray uzatmalarda Diagne'nin penaltısı ile öne geçmiş bu pozisyonda Roco kırmızı kart görmüştü. Galatasaray 10 kişi rakibini yenmek isterken son saniyelerde Mevlüt Erdinç'in golü Fatih Terim'in ekibinin puansız dönmesine neden olmuştu

Ç. Rizespor maçı / 90.dakika Fernando

Galatasaray sezonun ikinci yarısında en çokl hayıflandığı maçlardan birini Çayklur Rizespor karşısında oynadı. Düşme hattında o dönem mücadele eden Bülent Uygun'un ekibi İstanbul'da Galatasaray'ı 4-3 yenerken galibiyet golünü Fernando son anlarda attı





Denizlispor maçında kaçan penaltı

Galatasaray sezonun 41.haftasında düşmesi kesinleşen Denizlispor karşısında 4-1 kazandı ama hem kaçan penaltıya hem de kalesinde gördüğü gole hayıflandı. Taylan'ın kaptırdığı topun ardından Recep Niyaz gol kaydederken ilk yarıda Emre Akbaba kritik bir penaltıyı gole çeviremedi. Bu sezon Galatasaray'da penaltı kaçıran tek oyuncu Emre Akbaba oldu.





Yeni Malatyaspor maçı 33 şut, 10 isabet, 15 korner

Galatasaray ligin son haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken kendisine yeten averaja ulaşamadı. Sezonun en çok şut çektiği maçını oynayan Galatasaray 33 kez kaleyi denedi 10 kez isabet sağladı ama kaleci Ertaç'ı geçemedi.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr