'Şampiyonluk yürüyüşümüz sürecek'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayla ilgili bir açıklama daha yaptı. Terim’le birlikte katıldığı cenaze töreninde, bu kez daha sert ifadeler kullanan Cengiz, şunları söyledi: “Ülkemizde maalesef belli bir tevazu ve edep içinde konuşulunca, mesajlarınız, sözcükleriniz gereken etkiyi oluşturamıyor. Algınlanması da zayıf oluyor. Galatasaray’a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen, şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar...”

‘Gerekçeli karara hayret ettik’

“Bizim kimi ve kimleri kastettiğimiz çok açık. TFF’nin elimize ulaşan gerekçeli kararında, hocamızın demokratik doğal tepkisi maalesef sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmış. Hayretle karşıladık. Oysa hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik. Belli bir kişi ya da kurumu hedef almayan, genel, Galatasaray’a karşı şiddetle artan tepkilere verilen bir mesajdır...”

‘Sinsice yapılan planlara karşı’

“Galatasaray’a karşı organize ya da değil, simetrik ya da asimetrik kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, mayıs ayında her zaman olduğu gibi inşallah ipi yine göğüsleyeceğiz. Aslanın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan bir kükrerse, düşmanları kendi seli içerisinde boğulur gider...”

‘Bariyerleri parçalaya parçalaya’

“19.05 bizim kutsiyetlerimizden biridir. Kuruluş tarihimiz, kurucu başkanımız, kurucu lisemiz bizim kutsiyetimizdir. Ancak TFF’nin yanıtı, bize göre bu işten hiç anlamayanların ikna olacağı bir açıklamadır, yetersizdir. Biz federasyondan gereken açıklamayı şiddetle bekliyoruz. Hakimler sadece Berlin’de değil, İstanbul’da, Ankara’da da var. Mayıslar bizimdir. Galatasaray’ın sürekli şampiyonluk yürüyüşünü, 5. yıldıza yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek. Aklıselim yoksa bile Galatasaray yürüyüşüne aslan gibi devam edecektir, bariyerleri parçalaya parçalaya.”



