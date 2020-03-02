‘Şampiyonluk şansı yüksek’

Karadeniz ekibinin efsane ismi Şota Arveladze, Fırtına’yı değerlendirdi.

02 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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‘Şampiyonluk şansı yüksek’

Şota, “Trabzonspor vazgeçmeyen bir kulüptür. Şampiyonluk şanslarını yüksek görüyorum” dedi. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth hakkında da konuşan Gürcü hoca, “Tekniği ve vuruşları iyi. Nerede durmasını biliyor. Gol de atıyor. Çok iyi forvet, daha ne yapsın” ifadelerini kullandı. Uğurcan Çakır’ı da değerlendiren Şota, “17 yaşındayken ilk ben oynattım. Alah vergisi fiziği var. Tecrübe kazandıkça daha da iyi olacak” diye konuştu.

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