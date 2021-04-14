Sezon boyunca üst düzey rekabete ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayınlara ev sahipliği yapan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi lig aşaması sona erdi ve Kış Mevsimi Finali’ne son bir adım kaldı. Riot Games, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi ile birlikte Kış Mevsimi Finali’nin de Ana Partnerliğini Coca-Cola’nın üstlendiğini duyurdu. 2019'dan beri her sezona damga vuran projelerle iş birliklerini devam ettiren iki dev şirket, 2018 yılı TBF etkinliği özelinde de işbirliği anlaşması imzalamıştı.

“Kendi alanında tüketici deneyimini en üst düzeye taşımayı başarmış dev bir marka ile anlaştığımız için mutluyuz.”

Hayata geçen işbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel : “Dünyada ve Türkiye’de esporun lider organizasyonlarına imza atan şirket olarak, hayata geçirdiğimiz iş birliklerinde en önemli önceliğimizi her zaman oyuncularımız ve tüm topluluğumuz için değer yaratmak. Bu sene de büyük bir heyecana sahne olacağına inandığımız Kış Mevsimi Finali için kendi alanında tüketici deneyimini en üst düzeye taşımayı başarmış dev bir marka ile anlaştığımız için mutluyuz. Coca-Cola ile birlikte izleyicilerimize keyifli bir deneyim sunacağımıza inanıyorum.” dedi.

“Coca-Cola ve Riot Games güçleri bir araya geldiğinde, herkesi çok heyecanlı bir Kış Mevsimi Finali ve keyifli bir yeni sezonun bekleyeceğine eminiz”

Riot Games ile yapılan Ana Partnerlik anlaşması ile ilgili, Coca-Cola Türkiye Pazarlama Direktörü Doruk Alptekin: “ Yeni işbirlikleri ve içerikler ile tüketicileriyle farklı platformlarda buluşmaya gayret eden bir markayız. Sporun yepyeni bir yüzünü bizlerle tanıştıran ve bunu dünyada başarıyla temsil eden Riot Games ile hayata geçirdiğimiz bu partnerlikten dolayı çok mutluyuz. Coca-Cola ve Riot Games güçleri bir araya geldiğinde, herkesi çok keyifli bir finalin bekleyeceğine eminiz.” dedi.