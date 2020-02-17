Dark Passage ve 1907 Fenerbahçe Espor sonunda yenilgi ile tanıştı. Team Aurora’nın rüzgarı kesilirken Royal Youth ve Papara SuperMassive kendini buldu. Oynanan 8 maçın ardından VFŞL’de 3. hafta da geride kaldı.

VFŞL 2020 Kış Mevsimi’nin 3. haftası Beşiktaş ile 1907 Fenerbahçe Espor’u karşı karşıya getirdi. FB tarafı bu maç öncesinde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Yenilgisiz olarak puan tablosunda zirvede bulunuyordu. Beşiktaş ise inişli çıkışlı bir grafik çiziyordu.

Karşılaşmanın mutlak favorisi 1907 Fenerbahçe tarafıydı. Ancak Beşiktaş, alışılmadık şampiyon tercihleriyle daha önce de favori olmadığı karşılaşmaları kazanmayı başarmıştı. BJK tarafı, FB karşısında da yine meta dışı seçimlerde bulundu. Mücadeleyi baştan sona önde götüren Beşiktaş karşılaşmayı da kazandı.

Böylelikle 1907 Fenerbahçe’nin galibiyet serisi son bulurken Beşiktaş da zirve yarışına ortak oldu.

Zirvede 3 takım var

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 1907 Fenerbahçe, zirvede yalnız kalma fırsatını geri tepti. Haftayı kayıpsız kapatan Royal Youth ve ilk mağlubiyetiyle bu hafta tanışan Dark Passage, 1907 Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı.



