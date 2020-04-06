Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi geri döndü! Covid-19 Pandemisi sebebiyle iki hafta ara verilen ligde çevrimiçi formata geçildi. Takımlar maçlarını evlerinden oynamaya başladı.

Geri Dönüşün Yıldızları: fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor

8. haftadaki VFŞL maçlarına 1907 Fenerbahçe ve fastPay Wildcats damga vurdu. Lige kötü bir başlangıç yapan fastPay Wildcats, son haftalara gelindiğinde kendini toplamayı başardı. Papara SuperMassive ve GALAKTICOS karşısında galip gelen ekip ilk 6 yarışında önemli bir avantaj elde etti.

1907 Fenerbahçe ise liderliğini sürdürdü. Haftanın açılış gününde Beşiktaş’ı ezici bir oyunla mağlup eden ekip ikinci günde zirve yarışındaki rakiplerinden Papara SuperMassive’i de rahat geçmeyi başardı. 1907 Fenerbahçe, son haftasına girilen VFŞL’yi lider tamamlamak için önemli bir avantaja sahip.

Geri Dönemeyenler: Beşiktaş ve Papara SuperMassive

8. haftadaki VFŞL maçlarında Beşiktaş ve Papara SuperMassive beklentilerin çok altında performans sergiledi. Beşiktaş ilk 6 yarışında zor duruma düştü. Team Aurora ve 1907 Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetler ile haftayı kapatan ekip mevsim finalleri yolunda büyük bir yara aldı. Yeniden başlayan VFŞL’deki ilk sınavlarında Beşiktaş, rakiplerine diş geçirmekte zorlandı. Haftaya 9 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Papara SuperMassive ise haftanın en büyük sürprizine imza attı. fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe’ye mağlup olan ekibin liderlik şansı kalmadı.

VFŞL’de ne zirve düğümü çözülebildi ne de ilk 6 yarışının galipleri belli. VFŞL’de son haftaya girilirken sadece 2 takım havlu atmış konumda: 5 Ronin ve son şampiyon Royal Youth. Geriye kalan takımlar ise iki farklı yarışın içinde kendilerine yer buldu.

İlk 6 yarışı bir hayli çekişmeli

fastPay Wildcats, Beşiktaş, GALAKTICOS ve Team Aurora; mevsim finallerinde yer alabilmek için haftalardır kıyasıya bir rekabetin içinde yer alıyordu. Bu rekabet ligin son haftasının son gününe kadar sürecek. VFŞL’nin 9. haftasında ilk 6 yarışına etki edecek şu maçlar oynanacak:

11 Nisan Cumartesi

Beşiktaş - fastPay Wildcats

5 Ronin - Team Aurora

GALAKTICOS - Papara Super Massive

12 Nisan Pazar

Team Aurora - GALAKTICOS

fastPay Wildcats - 1907 Fenerbahçe

5 Ronin - Beşiktaş

Lig aşamasını ilk 6 sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine yükselecek. İlk 2 sıradaki ekipler direkt olarak yarı finale yükselirken 3 ila 6. sıradaki takımlar çeyrek finale adını yazdıracak. VFŞL heyecanı evden yaşanmaya devam edecek.