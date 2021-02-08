Şampiyonluk Ligi heyecanı devam ediyor! 6 ve 7 Şubat’ta oynanan 10 karşılaşmayla birlikte 3. hafta maçları tamamlandı. Papara SuperMassive namağlup liderliğini sürdürüyor.

Papara SuperMassive Lider

Son şampiyon Papara SuperMassive, GALAKTICOS ve fastPay Wildcats’i mağlup ettiği ligin 3. haftasında galibiyet serisini altı maça çıkararak puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu. Papara SuperMassive en yakın rakibine iki galibiyet fark atmış konumda.

Şampiyonluk Ligi’nde Derbi Haftası

Şampiyonluk Ligi’nin 3. haftası Galatasaray Espor - 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor - Beşiktaş eşleşmelerine sahne oldu.

Haftanın ilk gününde oynanan Galatasaray Espor - 1907 Fenerbahçe eşleşmesi, sarı kırmızılı ekibin net galibiyeti ile sonuçlandı. 28 dakika süren karşılaşmada Galatasaray 19 skor alırken karşılığında yalnızca 3 skor verdi.

İkinci gün Galatasaray Espor’un rakibi Beşiktaş oldu. Çekişmeli geçen maçta iki taraf zaman zaman birbirine üstünlük kurmayı başarsa da galibiyete ulaşan taraf Beşiktaş oldu. 40 dakika süren maçta skor tabelası 20’ye 14 Beşiktaş’ın lehineydi.

Beşiktaş haftanın ilk gününde 5 Ronin’e karşı kazanmayı başarmıştı. Galatasaray Espor zaferi onların bu mevsimdeki 4. galibiyetleri oldu. Galatasaray Espor cephesi haftayı tek galibiyet ile kapatırken 1907 Fenerbahçe Galatasaray Espor’un ardından GALAKTICOS’a da mağlup olarak haftayı galibiyetsiz kapattı.

İkinci Sırada Dört Takım

3. haftası geride kalan Şampiyonluk Ligi’nde 2. sıra dört takım tarafından paylaşıldı. Dörder galibiyetli Beşiktaş, fastPay Wildcats, Galatasaray Espor ve Nasr Esports haftayı ikinci sırada tamamladı.

3 galibiyeti bulunan Dark Passage, ilk 6 yarışındaki iddiasını sürdürdü. 1907 Fenerbahçe Espor ve GALAKTICOS ise ikişer galibiyet ile 7 sırayı paylaştı. Son sıradaki Team Aurora’nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.