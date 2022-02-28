Şampiyonluk Ligi’nde heyecan devam ediyor

Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi’nin son haftalarına girerken mevsim finalleri için rekabetin dozu iyice arttı. Bu hafta ulaştığı 2 galibiyet ile yerini sağlamlaştıran Team Aurora, liderlik yarışında fastPay Wildcats’in hemen ardında yer alıyor ve ikinciliği Dark Passage ile paylaşıyor. fastPay Wildcats ise, bu hafta da 2’de 2 yaparak galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Yeni transferleri ile ritim yakalayan Beşiktaş , çıktığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak yarışa ortak oldu. 5 Ronin bu hafta SuperMassive Blaze’e mağlup olsa da Fenerbahçe karşısında galibiyete ulaşarak ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi. 5 Ronin, 6 galibiyet 6 mağlubiyete sahip ve mevsim finallerinde yer almak için amansızca mücadele ediyor.

7. hafta karşılaşmaları ile devam edecek Şampiyonluk Ligi mücadeleleri 5 ve 6 Mart tarihlerinde oynanacak. Siz de watch.lolesports.com adresinden canlı yayına katılabilirsiniz.