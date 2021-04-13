Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yarı final aşaması 10 ve 11 Nisan’da oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. İki büyük geri dönüş hikayesine sahne olan mücadelelerin ardından fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor adlarını finale yazdırdı.

Yarı Finalin İlk Eşleşmesinde Kazanan Taraf 1907 Fenerbahçe Espor

Yarı finalin ilk eşleşmesinde Papara SuperMassive ile 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. Papara SuperMassive favori olarak çıktığı maçta beklenildiği gibi mücadeleye oldukça hızlı başladı ve ilk iki karşılaşmayı domine ederek seride 2-0’lık üstünlük yakaladı. Rakip Nexus’u bir kez daha düşürmeleri final bileti için yeterli olacaktı. Ancak 1907 Fenerbahçe Espor’un orta koridoru Stillnumb devreye girdi ve kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyerek takımına üst üste üç zafer kazandırdı. 1907 Fenerbahçe Espor seriyi 3-2 kazanarak adını Kış Mevsimi Finali’ne yazdırdı.

Daha önce 1907 Fenerbahçe, 2019 ve 2020 yıllarında Kış Mevsimi Finali’nde şampiyonluk yaşamıştı. 17 Nisan’da gerçekleşecek finalde ekip, üst üste üçüncü KMF şampiyonluğu için Vadi’ye inecek.

Yarı Finalin İkinci Eşleşmesinde Zafer fastPay Wildcats’in Oldu

Yarı finalin ikinci eşleşmesi için Galatasaray Espor ve fastPay Wildcats, 11 Nisan Pazar günü Vadi’ye indi. Galatasaray Espor serinin ilk iki karşılaşmasında tatmin edici galibiyetler alarak 2-0’lık üstünlüğü sağladı. Alınacak bir zafer ile takım, LoLespor tarihindeki ilk finaline adım atacaktı. Ancak fastPay Wildcats’in tercrübeli alt koridoru Holyphoenix buna izin vermedi. Samira performanslarıyla Vadi’de devleşen Holyphoenix takımına üst üste üç zafer kazandırdı. fastPay Wildcats seriden 3-2 galip ayrılarak KMF’nin yolunu tuttu.

Daha önce fastPay Wildcats, 2020 yılında da KMF’ye yükselmiş ancak 1907 Fenerbahçe Espor’a mağlup olmuştu. Geçen yılın rövanşını almak için fastPay Wildcats, 17 Nisan Cumartesi günü bir kez daha 1907 Fenerbahçe Espor’un karşısına çıkacak.

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VFŞL Kış Mevsimi Final Heyecanı Başlıyor

Yarı final maçlarının tamamlanmasıyla VFŞL Kış Mevsimi’ne adını yazdıran iki takım belli oldu. 17 Nisan Cumartesi günü Riot Games Espor Sahnesi’nde seyircisiz olarak gerçekleşecek olan fastPay Wildcats - 1907 Fenerbahçe Espor final karşılaşmaları, lolesports.com, twitch.tv/riotgamesturkish ve youtube.com/lolespor’da canlı olarak yayınlanacak.