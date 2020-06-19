League of Legends esporu, yeşil sahaların vazgeçilmez rekabetini sanal arenaya taşımaya devam ediyor. 2017 yılından beri derbi heyecanına ev sahipliği yapan League of Legends esporunun ana ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde bu hafta da heyecan dorukta olacak. Galatasaray Espor bu hafta önce ligin zirvesindeki Beşiktaş’la, ardından da ligin en tecrübeli takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor’la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Espor - 1907 Fenerbahçe Espor rekabetinde 16. randevu

Taraflar daha önce birbirleriyle 15 defa karşılaştı. Bunların 9’unda galip gelen taraf 1907 Fenerbahçe olurken 6 maçtan da Galatasaray Espor zaferle ayrıldı. Bu maçlarda 1907 Fenerbahçe toplam 228 skor alırken Galatasaray’ın skor sayısı 217’de kaldı. Sarı kırmızılı ekip ve Beşiktaş ise daha önce 6 defa karşı karşıya geldi. Bunların dördünü siyah beyazlı ekip kazanırken ikisinde gülen taraf Galatasaray Espor oldu.

Takımların VFŞL geçmişi

1907 Fenerbahçe Espor, VFŞL’de yer aldığı günden bu yana 3 defa şampiyonluk yaşamayı başardı. İki defa çeyrek final oynarken iki defa da yarı finalde mücadele etti. VFŞL’de bulunduğu bütün mevsimlerden playoff oynamayı başardı.

Galatasaray Espor’un ise henüz VFŞL sahnesinde şampiyonluğu bulunmuyor. Takım lige 2017 Kış Mevsimi’nde katılmış ve ilk mevsiminde küme düşmüştü. 2019 yılında lige yeniden katıldı ve o yıl oynanan iki mevsimde de yarı finalde mücadele etti.

Beşiktaş, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 2015 Kış Mevsimi’nde katıldı ve ilk mevsiminde şampiyonluk yaşadı. 2015 Yaz ve 2016 Kış mevsimlerinde ise ikincilik yaşasa da 2016 Yaz Mevsimi’nde küme düştü. 2019 Kış Mevsimi’nde VFŞL’ye yeniden katılan ekip eski başarılarını yeniden yakalayamadı ve çeyrek finalden ötesini göremedi.

Maçlar canlı olarak yayınlanıyor

Beşiktaş - Galatasaray Espor karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü, saat 15.00’da gerçekleşecek. 1907 Fenerbahçe Espor ile Galatasaray Espor arasındaki 16. randevu ise 21 Haziran Pazar günü, saat 18.00’da gerçekleşecek. Karşılaşmalar www.nimo.tv/lolespor kanalından canlı olarak yayınlanacak.