Şampiyonluk Ligi bu hafta, yoluna namağlup devam eden 2 takımın karşılaşmasına sahne oldu. Kış Mevsimi şampiyonu Denizbank İstanbul Wildcats ile NASR ESPORTS arasındaki mücadelede gülen taraf NSR oldu.

Dark Passage, güçlü rakiplerine karşı bulduğu 2 galibiyet ile liderlik yarışına ortak olurken Fenerbahçe Espor ve 5 Ronin ise henüz galibiyet alamadı.

Bu hafta 2’de 2 yapan bir diğer takım olan Info Yatırım Aurora da 3 galibiyet 3 mağlubiyet ile orta sıralardan çıkmak için ilk adımını attı.

Dördüncü hafta karşılaşmaları ile devam edecek Şampiyonluk Ligi mücadeleleri 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde oynanacak. watch.lolesports.com adresinden canlı yayınlara katılarak siz de bu heyecana ortak olun.