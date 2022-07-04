Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsiminin namağlup lideri Nasr Esports!

Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi’nde dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Bu hafta ilk galibiyetlerini bulan Fenerbahçe Espor 2’de 2 yaparak, kendileri için henüz her şeyin bitmediğini gösterdi. Ligin çıkış arayan diğer takımları Galatasaray Espor, Beşiktaş Espor ve Info Yatırım Aurora ise haftayı 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamladı.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Dark Passage ve DenizBank İstanbul Wildcats karşı karşıya geldi. Karşılaşmada yüzü gülen taraf IW oldu. Beşiktaş ve 5 Ronin’i de zaferle geçen NSR, galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve namağlup unvanını korudu.

Dördüncü hafta sonunda NASR ESPORTS namağlup şekilde liderlik koltuğunda otururken, Dark Passage ve DenizBank İstanbul Wildcats ikincilik için mücadele etmeyi sürdürüyor. 3 takım da hemen arkalarında takibi sürdüren GALAKTICOS’a karşı üst sıralardaki yerini korumaya çalışıyor.

Diğer takımlar için Mevsim Finalleri’nde yer almak için kıyasıya bir mücadele devam ediyor. 5 Ronin ise kurduğu genç kadro ile ilk galibiyetini almanın peşinde.

Şampiyonluk Ligi’ne önümüzdeki hafta bayram tatili bir hafta ara verilecek. LoLespor heyecanı, 16-17 Temmuz tarihinde oynanacak 5. hafta maçları ile devam edecek.