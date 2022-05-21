2022 Yaz Mevsimi, 11 Haziran Cumartesi takımların vadiye inmesiyle birlikte çevrimiçi oynanacak şekilde başlıyor.

Akademi Ligi ise 9 Haziran Perşembe başlayacak ve her zaman olduğu gibi perşembe ve cuma günleri oynanacak. Kadrolar ve fikstür ile ilgili bilgileri çok yakında duyurulacak. Haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

Kış Mevsimi’nde hepimizin sevdiği yayıncılarla birlikte rekabetin tadını çıkardığımız ‘’Birlikte İzleyelim’’ etkinlikleri, Yaz Mevsimi’nde de bizlerle olacak. Ayrıca canlı yayınlarda sürpriz konuklar heyecana ortak olmak için orada olacak.

Mevsim boyunca Şampiyonluk Ligi maçlarını lolesports.com üzerinden veya YouTube Twitch kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Yaz Mevsimi boyunca ganimetler çeşitli zamanlarda aktif olacak ve maçları lolesports.com dan takip eden izleyiciler bu ganimetleri kazanabilecek. İlerleyen haftalarda özel ganimetlerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takipte kalın!

Şampiyonluk Ligi, 11 Haziran Cumartesi günü gelenek olduğu üzere Kış Mevsimi Finalistleri fastPay Wildcats ile Galatasaray Espor arasındaki mücadele ile başlayacak.