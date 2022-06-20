Şampiyonluk Ligi Yaz Mevisimi 2. hafta maçları tamamlandı

18 ve 19 Haziran tarihlerinde oynanan karşılaşmalarıyla birlikte Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin ikinci haftası geride kaldı. Şampiyonluk Ligi’nde ilk hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Dark Passage ilk mağlubiyetini NASR ESPORTS karşısında aldı.

Yaz Mevsimi’nde kurduğu kadro ile adından söz ettiren Papara SuperMassive Blaze ligin ikinci haftasında şampiyonluk iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

GALAKTICOS da uzun bir aradan sonra 2 galibiyet bularak haftayı kayıpsız kapatan takımlar arasına katılmayı başardı.

Son finalist Galatasaray Espor ise bu hafta aldığı 2 mağlubiyet ile birlikte 6. sıraya geriledi.

Beşiktaş aldığı ilk galibiyetiyle mevsim finalleri umudunu yeniden canlandırmayı başardı.

Fenerbahçe Espor ve 5 Ronin 2. hafta karşılaşmaları sonucunda da galibiyet alamadı ve son sırayı paylaştı.

Şampiyonluk Ligi'nin iki namağlup takımı olan DenizBank İstanbul Wildcats ve NASR ESPORTS, 3. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk ligi 25 Haziran - 26 Haziran tarihlerinde oynanacak 3. Hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.