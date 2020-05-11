Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde final zamanı geldi çattı. Bir yanda bu arenaya hakim olan bir takım görünümündeki 1907 Fenerbahçe espor, diğer yanda da ilk kez finale çıkmayı başararak büyük bir çıkışa imza atan Fastpay Wildcats.

1907 Fenerbahçe'den Anıl "H0lyPhoenix" Işık ve Berk "FarfetchLOL" Badur büyük final öncesi konuğumuz oldu. FANATİK'in sorularını yanıtlayan esporun yıldızları samimi açıklamalarda bulundular.

İşte dev final öncesi açıklamalar...

Anıl "H0lyPhoenix" Işık'ın açıklamaları şu şekilde:

"Royal'de başladım ve sonradan Fenerbahçe'ye geldim. Lig bizim açımızdan iyi geçti. Lider bitirdik zaten. Son maçlarda çalkantılı olsa da sonradan gücümüzü de göstermiş olduk. Finale de hazırız. Evlere geçince aslında rahat bir ortama geçtik. Bana göre evden oynamak daha iyi oldu açıkçası. Bizim takım için bu corona virüs süreci bir değişiklik yaratmadı."

"IWC'den daha tecrübeliyiz ve onlara karşı herhangi bir eksiğimiz yok ve fazlamız var diyebiliriz. Onların da iyi oyuncuları var ve kendilerini ispat ettiler ancak biz onlardan daha iyiyiz... Fenerbahçe'nin adı yeter öncelikle. Sahnede olsak daha fazla korku salardık diye düşünüyorum. Ancak böyle de her ne olursa olsun güzel bir maç olacak."

Fenerbahçe'ye transferi...

"Arada Royal olmasaydı baya tepki gelirdi direk Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelseydim ama sonrasında Royal'daki durumlardan sonra herkes beni destekledi ve şampiyon olacak bir takıma geldim. Azimle çalıştım ve bu şampiyonluk beni tatmin edecek."

Berk "FarfetchLOL" Badur: Taraftarlar bizi motive ediyor

Berk "FarfetchLOL" Badur'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Hedefimiz şampiyonluktu ve şu anda da finaldeyiz. Rakibe göre daha iyi oyunculara sahibiz. Bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Arenayı özledim. Corona virüsün en büyük darbesi seyircileri görememek oldu. Onların coşkusundan mahrum kalmak bizi etkiledi diyebiliriz."

"Şampiyonluk hedeflerimden biri. Hep alt liglerde başarılar kazandım. Sırayla hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. MSI bizi ilk başta etkiledi ama sonra toparlandık ve şampiyonluğu istiyoruz. Taraftarların desteğini online şekilde görüyoruz. Bu bizi mutlu ve motive ediyor. Onları bizi desteklemeye devam etsinler biz de onlara şampiyonluk getirelim."

Mehmet Caner Kolağasıgil