Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi başladı

League of Legends esporunun Türkiye’deki ayağı Şampiyonluk Ligi’nde 2022 yılı, Kış Mevsimi maçlarının oynanmasıyla başladı. 22 ve 23 Ocak tarihlerinde oynanan toplam 10 karşılaşmanın ardından ilk hafta tamamlandı.

Şampiyonluk Ligi’nde 2022 Sezonu, gelenek olduğu üzere geçen yılın finalistleri NASR ESPORTS ve Galatasaray Espor arasında oynanan karşılaşma ile başladı ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan. son şampiyon Galatasaray Espor oldu. Yeniden yapılanmaya giden Team Aurora, takıma yeni kattığı Koreli oyuncuları ile galibiyete ulaştı. Günün geri kalan maçlarında 5 Ronin, Papara SuperMassive Blaze ve Dark Passage da galibiyete ulaşmayı başardı.

İkinci gün karşılaşmalarında Beşiktaş , Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılırken, Dark Passage son şampiyon Galatasaray Espor karşısında aldığı zafer ile tahminleri altüst etti. Günün son maçında 5 Ronin, Papara SuperMassive Blaze karşısında da galibiyete ulaşarak ilk haftayı kayıpsız kapattı.

İlk hafta mücadelelerinin ardından Şampiyonluk Ligi’nin zirvesi 3 takım tarafından paylaşıyor: Team Aurora, Dark Passage ve 5 Ronin. TBF’de final oynayan NASR ESPORTS iddialı kadrosuna rağmen henüz galibiyetle tanışmadı.

Şampiyonluk Lig heyecanı 29 ve 30 Ocak tarihlerinde oynanacak 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonluk Ligi’nde lig aşaması heyecanı 9 hafta boyunca sürecek. 9. haftanın sonunda ilk 6 sırayı alan takımlar mevsim finallerine yükselecek ve Kış Mevsimi Finali için mücadele edecek.