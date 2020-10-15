Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona bir hayli kötü başlayan Kocaelispor, AFJET Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Selahattin Dinçel’in yerine göreve getirilen ve Dinçel’in 15 Ekim’e kadar raporlu olması nedeniyle henüz lisansı çıkartılamayan Erhan Altın tribünde yer alırken, Körfez ekibinin başında Taner Gülleri yer aldı. Kocaelispor'da Yiğit Ali Bayrak, karşılaşmanın 28. dakikasında Körfez ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti. İkinci yarıda müthiş bir heyecan fırtınası vardı ancak iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmeyi başaramadı.

7. sıraya yükseldiler

Konuk ekip, 90 dakika boyunca gelecek adına umut vaat eden bir performans sergiledi. Cumartesi günü iç sahada çorum FK’yı 3-0 yenen Kocaeli üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. Yeşil-Siyahlılar 1 maç eksiği ile 7. sıraya yükseldi. Ev sahibi ise 5 puanla 13. sırada kaldı.