Şampiyonluk hedefleyen Altay, kara bulutları dağıttı

TFF 1’inci Lig’de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk 2 maçından 1 puan çıkararak hayal kırıklığı yaşatan Altay, daha sonra oynadığı 3 maçı kazanarak kara bulutları dağıttı. Yılport Samsunspor’la 0-0 berabere kalıp, İstanbulspor’a (D) 2-1 mağlup olduktan sonra ilk zaferini Eskişehirspor karşısında 6-0’lık skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonra Ankara Keçiörengücü’nü (D) ve Adana Demirspor’u 1-0’lık skorlarla dize getirip taraftarının yüzünü güldürdü.

Topladığı 10 puanla zirve yarışına adını yazdıran İzmir temsilcisi, son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Altay, ilk 5 haftada sadece lider İstanbulspor karşısında kalesinde 2 gol gördü. Siyah-beyazlı takımın Portekizli forveti Marco Paixao dün Adana Demirspor’a attığı golle toplam gol sayısını 5’e çıkardı. Maçtan sonra soyunma odasında öğrencilerine seslenen teknik direktör Yücel İldiz, “Elinize sağlık. Üstüne katarak devam. Çok iyi dinleneceğiz. Çok iyi çalışacağız. Başaracağız” mesajı verdi.

DHA