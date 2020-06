Şampiyonluk ateşi yandı

Özellikle geçen sezon 'şampiyonluk' kelimesinin kullanılmasını istemeyen ve beklentileri düşük tutan Bordo-Mavili yönetim, son dönemde şampiyonluk ateşini kendi yaktı. Başkan Ağaoğlu her fırsatta, "O sene bu sene. Bundan sonra her sene" derken, teknik direktör Hüseyin Çimşir de hedefi şampiyonluk olarak belirlemişti. Kulüp sitesinden de her gün lider olduklarına dair paylaşım yapmaya başlayan Fırtına ligin son 8 haftasında zirveye kilitlendi. Trabzon'da adeta yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu ve taraftarı olmak üzere tüm camia şampiyonluğu bekliyor.