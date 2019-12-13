Şampiyonluğun yeni favorisi Fenerbahçe!

Ligin ilk yarısının bitimine sayılı haftalar kala ‘4 büyükler’ ile Sivasspor ve Başakşehir arasındaki yarış, İddaa’da da zirve rekabetine dönüştü. Son haftalarda alınan sonuçların ardından misli.com’da “Kim şampiyon olur?” bahsi en çok oynanan ve takip edilen seçeneklerden birisi oldu.

Sezona favori olarak başlayan Galatasaray yarışta zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Ligin ilk haftalarında ‘oran’ ve ‘oynanma’ kriterlerinde ön plana çıkan Sarı-Kırmızılı takım, üst üste puan kayıplarının ardından 2. sıraya indi.

Bahisçilerin yüzde 24’ü şampiyonluk için Fenerbahçe’yi seçerken, Sarı-Lacivertliler’in oranı da 2.65 oldu. Misli.com uzun vadeli ‘Şampiyon kim olur?’ bahsinde Galatasaray yüzde 22’lik oynanma ve 3.00 oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Lider Sivas’ın oranı 15!

Son haftaların çıkışa geçen takımı Beşiktaş’a verilen oran 4.00. Yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor’un mutlu sona ulaşması bahisçilere 7 katı kazandıracak. Ligin flaş takımı olan ve zirveye kurulan Sivasspor ile Başakşehir’e verilen oran ise 15.00...

Takımınızın şampiyonluğuna bahis yaparak sezon sonuna kadar sürecek bu heyecana siz de ortak olabilir ve çifte zafer yaşayabilirsiniz.